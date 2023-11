Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (27/11)

A parceria celestial

Data estelar: Lua Cheia em Gêmeos

O reino dos seres celestiais é uma realidade tão real quanto a presença do reino humano entre o céu e a terra, e enquanto nossa percepção e conhecimento ignorar essa realidade e continuar simulando que o mundo poderia existir à parte, olhando para outro lado, não haverá paz nem muito menos perspectiva de construção de algo que seja digno.

Enquanto nossa humanidade não voltar sua atenção ao potencial relacionamento de trabalho em conjunto com os seres celestiais e fizer disso sua prioridade, todas as glórias conquistadas se voltarão contra nós, pelos efeitos colaterais nocivos que produzem, e pelo efeito pernicioso que resulta de ignorar a realidade mais real.

Só podemos ser quem somos em parceria com os seres celestiais, sem isso nunca seremos ninguém nas importâncias cosmogônicas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É muito importante que suas verdadeiras intenções sejam claras para você, porque disso dependerá que os passos que vier a dar de imediato sejam eficientes, ou se vão agregar confusão a um cenário que não comporta mais.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muitas coisas convergem a este momento de sua vida, agregando tensão e fazendo pesar sobre suas costas a responsabilidade pelas escolhas que você fizer. Siga em frente, o melhor a fazer é dar você seu melhor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Deixar de lado as tarefas para atender às necessidades das pessoas com que se relaciona, à primeira vista esse não seria um cenário agradável. Porém, não há nada de contraproducente numa situação dessas. Aceite.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Avance ainda que sua alma esteja tomada de tantas inseguranças que pareça inevitável que tudo saia errado. Você verá, avançando, que as inseguranças eram fúteis e que não se provam verdadeiras. Só avançando.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Estaria tudo bem, não fosse essa ponta de desconfiança que surgiu sem você perceber, mas que uma vez instalada na mente faz um barulho enorme e impede de continuar em frente com natural espontaneidade. E agora?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Era desejável que as pessoas ajudassem, e de forma prática, mas é comum que as pessoas se convençam de estar ajudando quando opinam e dão dicas, se esquecendo de que a verdadeira ajuda só poderia ser com as mãos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cada palavra que você dizer será tomada como uma promessa que, depois, será cobrada também. É hora de medir bem suas palavras, para não despertar no futuro com mais responsabilidades das que seja capaz de administrar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A ansiedade é sempre sua inimiga, porém, muito particularmente nesta parte do caminho, em que, se você preservar a leveza da alegria, que decorre do desapego pelos resultados, tudo dará muito certo. Só experimentar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça as coisas do seu jeito, mas compreenda também, e aceite, que as pessoas com que você se relaciona não precisam concordar com seu jeito, porque elas têm seus próprios jeitos de fazer as coisas. Lugar para todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que sua alma não quer mostrar a ninguém, segredos que permanecem em camadas profundas de seu ser. Porém, há momentos em que é necessário abrir o jogo e se relacionar com as pessoas de forma transparente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os anseios são sempre urgentes, mas nesta parte do caminho é importante que você calcule os custos de cada passo que pretende dar, porque a conta, inevitavelmente, terá de ser paga por alguém. Adivinha por quem?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que meio desengonçadamente, mesmo assim pise no acelerador e que seja o que o céu quiser. Agora não é hora de ficar ruminando inseguranças tolas e contraproducentes, é hora de se munir de atrevimento.