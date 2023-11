Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (20/11)

Lua vazia

Data estelar: Lua Vazia das 7h49 até 11h30

Iniciar a semana “útil” com Lua Vazia não é o melhor dos cenários, porque nossa humanidade anda equivocada, baseando suas certezas no materialismo cientificista, que promulga que a Vida, esse mistério que nos elude, seja o produto exclusivo das formulações biológicas, quando a verdade universal é exatamente a contrária, a Vida, com seus mistérios ainda não decifrados por nós, se expressa através das formulações biológicas.

Esse equívoco não é apenas uma verdade abstrata que requer meditações profundas para ser compreendida, é também uma expressão que induz nossa humanidade a existir em pânico de que a qualquer momento vai acontecer o pior, porque ao ignorar a Vida nossa humanidade busca seu bem-estar no lado oposto de onde se encontra, e a Lua Vazia, que poderia ser motivo de despreocupação, se transforma em usina de angústia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há diversas formas de você obter os resultados que pretende, e do jeito que andam as coisas no mundo, de ponta-cabeça, seria sábio de sua parte evitar precipitações, amadurecendo cada decisão, cada passo a ser dado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O poder de convencimento de certas pessoas reside nelas saberem dizer as palavras exatas que tocam seu coração, e fazem você acreditar que a ideia delas é, na verdade, a sua. Essa é uma questão que merece cuidado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você refletir demais neste momento, acabará percebendo um viés de injustiça em tudo que acontece, e isso não será bom para ninguém. Melhor consertar os erros cometidos em primeiro lugar e depois fazer as reflexões.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Improvisar é necessário, mas também ter algo planejado, porque de outra maneira é bem provável que você fique sem jeito diante da situação. Este é um momento emocionalmente intenso, porque envolve muita coisa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Depender de outras pessoas é arriscado, seria mesmo ideal que houvesse mãos e braços amigos para ajudar, mas esse não é o caso da atualidade, no qual você depende apenas de sua força e de seus recursos. Nada além.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dessa vez, será relativamente fácil você conseguir o que pretende, mas sempre é bom não se deixar seduzir pelas facilidades, porque não se pode contar com elas, o mundo anda verdadeiramente complicado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Defenda seus interesses, use todos os recursos disponíveis para manobrar no meio das pessoas que também têm os interesses delas, e mesmo que não seja necessário competir com elas, há de se ver que não há lugar para todos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Fazer com que as pessoas atuem ao seu favor sem elas saberem direito o que acontece, eis um encantamento digno de ser destacado, mas somente se for para o bem, em nome de resultados que beneficiem a todo mundo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A discrição seria importante nesta parte do caminho, porque as pessoas resistiriam aos seus apelos se soubessem exatamente quais são as suas verdadeiras intenções. O problema é você conseguir agir com discrição.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Às vezes acontece de você tomar iniciativas que parecem ser fruto de sua vontade, mas na verdade são o resultado de as pessoas convencerem você a agir assim ou assado. É assim que se perde a independência.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É inevitável você ter de guardar segredo sobre suas reais intenções, mas essa é uma situação que não pode se alongar muito, porque distorceria a natureza dos relacionamentos que você quer tanto preservar. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É importante você lapidar o discurso que servirá para convencer as pessoas a se unirem aos seus projetos, porque se houver vacilos ou incertezas visíveis nas entrelinhas, pode ter certeza de que as pessoas dispersarão.