Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (13/11)

O heroísmo de cada dia

Data estelar: Sol e Urano em oposição; Lua Nova em Escorpião

A história, o futuro e os filmes de Hollywood comprovam, nem sempre os fortes são vitoriosos, o arquétipo do heroísmo que se sobrepõe ao domínio dos mais fortes e o vence recai sempre sobre personagens improváveis, frágeis, inseguros e convencidos de não terem nada a ver com o que está acontecendo, querendo mesmo é se esconder de tudo e de todos.

E se o mundo e os relacionamentos são, como diz nossa modernidade, uma extensão de nossa vida interior, então andamos maltratando demais nossas fragilidades e dando rédea solta ao domínio de nossa força competitiva, nos esquecendo de que, no fim do dia quando estamos a sós com a cabeça no travesseiro, não nos sentimos tão fortes assim, e temos de, a despeito disso, continuar em frente, e construir o heroísmo nosso de cada dia em cima de nossa fragilidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É hora de fazer apostas mais altas, de dar passos atrevidos, ciente de que os resultados são incertos, mas que há pelo menos uma coisa certa, o suspense se romperá e você se sentirá melhor com isso. Vale?

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As comparações nem sempre são positivas, especialmente quando serpenteiam na mente o sentimento de ter perdido tempo, ou de ter tomado as decisões erradas em algum momento do passado. Ainda há muito para caminhar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ter muitos planos é importante, porque motiva a alma com os mais entusiastas pensamentos. Porém, é mais importante ainda dar passos concretos para que os planos encontrem uma forma de se transformarem em obras.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Insista em fazer tudo do seu jeito, mas não espere grande receptividade nesse sentido, porque as pessoas estão olhando para um lado completamente diferente daquele que é seu ponto de vista. Só conflito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Está tudo certo, o problema é o mundo, que anda mais incerto do que nunca. Tenha isso em mente para considerar com paciência as demoras que os acontecimentos e as pessoas impõem, porque elas representam o mundo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seja duro na queda nas negociações em andamento, mas não ao ponto de impedir que as negociações continuem. É tudo uma questão de saber reconhecer os momentos de exigir e conceder. Parece fácil, mas não é tanto.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A segurança é muito confortante, porém, a alma sabe que é um sentimento temporário, porque a ansiedade sempre está à espreita, e ela convence você de que, apesar dos esforços, o pior deva acontecer. E não acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É sábio continuar empenhando seus melhores esforços para que tudo seja o mais parecido possível com suas pretensões, mas é ainda mais sábio aceitar que haja questões impostas que não possam ser modificadas, mas aceitas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É bastante difícil ajustar os acontecimentos aos seus desejos, porém, é tudo uma questão de você refletir para ver se vale mesmo a pena seguir em frente, ou se não teria chegado a hora de reconsiderar as pretensões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando seja necessário agir grupalmente, você terá de fazer concessões, porque nem sempre será possível impor sua vontade, há também a vontade das outras pessoas envolvidas. A força grupal, contudo, é imbatível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Por mais que as coisas andem tomando um rumo inusitado, persevere em seus planos, porque de alguma maneira você conseguirá preservar o domínio necessário para manobrar a favor de seus planos. Confie.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) A preguiça é a inimiga do progresso, porque motiva você a deixar de fazer o que você sabe que precisa ser feito. Por mais inteligentes que sejam os argumentos que levam a isso, não se deixe enganar, é apenas preguiça.