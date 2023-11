Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quinta-feira

Relacionamento com o divino

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio

Quando elevamos nossas plegárias ao Divino nos perguntamos se somos ouvidos, mas absolutamente nunca nos passa pelo coração o questionamento de se nós somos capazes de ouvir também as orações que o Divino nos endereça, na tentativa, inclusive, de nos orientar para atender aos nossos pedidos e súplicas.

De tão autocentrados e egoístas que somos, condições essas que se acentuam ainda mais quando sofremos, nos tornamos indiferentes à realidade de precisarmos construir um relacionamento com o Divino, ao qual nos dirigimos quando passamos mal e perdemos o domínio sobre a realidade, e o deixamos de lado quando retomamos o controle.

O Divino, definitivamente, não está aí para satisfazer nossos caprichos, mas para nos conduzir ao trabalho que podemos e devemos fazer.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por mais que você não tenha como dominar a situação em andamento, ainda assim pode se manter confiante de que, no fim, tudo dará mais ou menos certo, com algumas feridas e arranhões, mas certo enfim. Siga em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É bom você ter ideias, mas é muito melhor ainda reconhecer que de ideias o mundo está cheio, e que por isso não há garantia de que as suas em particular prevaleçam. No entanto, vale a pena lutar pelos sonhos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure aceitar o fato de que não seja possível ter controle sobre tudo e todos, e que isso, em muitos casos, significa que você terá de fazer apostas sem ter a mínima ideia de se está fazendo o certo ou o errado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Por mais que a situação provoque estresse e conflito, ainda assim é melhor preservar os relacionamentos, porque neste momento todo mundo depende de alguém, não há disponível independência absoluta para ninguém.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o que estiver ao seu alcance, utilizando os instrumentos e armas que estiverem disponíveis. É melhor fazer pouco e bem, do que tentar dar um passo maior que a perna, melhor deixar isso para outro momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Celebre as pequenas vitórias e não se importe com as eventuais derrotas, nem sequer para aprender com elas, mas as tratando como meros efeitos colaterais do caminho. Todo dia há pequenas vitórias, se atenha a elas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Siga em frente com seus planos e intenções, mas neste momento seria prudente não chamar muito a atenção, para não se confundir com o excesso de opiniões contraditórias. Melhor fazer ouvidos surdos e seguir em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Entre o desejo realizado e a atitude necessária para o realizar há toda uma série de negociações, pequenas e grandes, a fazer com as pessoas envolvidas no caminho. Sim, porque há pessoas envolvidas também.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora se concentre nas suas necessidades em particular, porque se você não cuidar disso, por mais que haja por aí pessoas que apreciam você, elas podem estar ocupadas com outros assuntos e não perceber suas necessidades.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A bola está com você, tudo depende das atitudes que você tomar e das que deixar de tomar também. Procure aceitar a importância deste momento e agir à altura, sem procrastinar, sem esperar por uma hora melhor.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Está tudo certo, mas a alma pressente coisas que não se pode explicar, e produzem sentimentos intensos que não é fácil decifrar, mas que mesmo assim merecem reflexão, porque indicam panoramas importantes. Observação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quais são as pessoas certas para você se aproximar? Tudo depende de suas intenções e objetivos, portanto, em primeiro lugar se esclareça da melhor maneira possível a respeito de suas reais e verdadeiras prioridades.