Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quinta-feira

Inconveniências auspiciosas

Data estelar: Sol e Júpiter em oposição

A transferência da consciência autocentrada para a consciência grupal é uma realidade em andamento, muito inconveniente para as tradições religiosas e políticas que, independentemente de suas orientações, são todas pautadas pelo materialismo, engendro do autocentramento.

À medida que a consciência grupal floresce, o medo provocado pela economia da escassez diminui e coloca a civilização num terreno desconhecido, inconveniente para os poderes constituídos, porque um povo sem medo é um povo que não pode ser enganado nem dominado.

O ano 2026 é um ponto de inflexão definitivo para essa transferência de consciência, que é também, do ponto de vista institucional, uma transferência de poder para as mãos de pessoas mais interessadas no bem-estar público do que no bem-estar pessoal.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As boas oportunidades que se apresentam não são fáceis de aproveitar, porque requerem uma dose de atrevimento, que neste momento sua alma não se encontra inclinada a assumir. Logo logo tudo será mais fácil.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos deveriam ser pautados pela justiça e deveria haver equilíbrio e harmonia, porém, a prática ainda está distante da teoria, não para ser decepcionante, mas para aceitar o desafio de seguir em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os bons sentimentos que circulam na intimidade do coração podem não ser fáceis de compartilhar, porque as pessoas ao seu redor andam preferindo se apegar às preocupações e ficarem ansiosas. A oportunidade chegará.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os desejos são sempre mais sedutores e atraentes do que as necessidades práticas que precisam ser supridas, mas é por isso que os seres humanos somos dotados de discernimento, para distinguir uns e outros.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é quando é propício agir, mesmo que sua alma não tenha certeza do que fazer, porque a oportunidade consiste em apresentar resultados. Errar por agir, definitivamente, é melhor do que continuar esperando.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seria mais sábio você se lançar à aventura do que se apegar a como as coisas deram certo até agora, porque o futuro não será uma repetição do passado. A aventura requer desapego e muito atrevimento de sua parte.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Definitivamente, as coisas não são como deveriam ser, mas ao mesmo tempo apresentam potencialidades que, se exploradas, conduzirão a um destino auspicioso. É hora de decidir se você aceita o desafio, ou se cai fora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Às vezes, parece legítimo iniciar certos conflitos, porque a alma se investe de argumentos e justificativas legítimas. Porém, na prática os conflitos desgastam e não produzem o resultado esperado. Melhor não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Como navegar com destreza num mundo que não promove certeza sobre nada? É preciso manter a mente e coração abertos às mudanças, se desapegando o quanto antes dos hábitos e tradições repetidos sem questionamento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Todas as pessoas são egoístas, porque a civilização é pautada nessa dinâmica. Porém, estamos todos sob a influência de uma mudança enorme, a transferência da consciência egoísta para a consciência grupal.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto todo mundo continua dando dicas e opinando, procure você se ater ao que de prático possa ser feito, porque será através da experiência que o impasse será resolvido e tudo poderá continuar em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Diante da complexidade do cenário que se apresenta com clareza a você, sua alma não se sente intimidada, mas desafiada a adquirir mais conhecimento para estar à altura das atribuições necessárias para dar conta de tudo.