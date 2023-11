Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (29/11)

As duas razões

Data estelar: Lua começa a minguar em Câncer.

Não importa se és rico, se és pobre, ou se existes como uma classe média acomodada entre a esperança da riqueza e o medo da pobreza; independentemente de tua condição financeira, nunca permitas que a avareza, a mesquinharia e o excesso de cobiça façam ninho em teu coração, e isso por duas razões, uma pessoal e a outra social.

A razão pessoal é pela tua saúde mental e física, porque a mesquinharia seca o coração e desidrata a potencial beleza de tuas ideações, as convertendo em argumentações vazias de sentido, e produzindo inevitavelmente tua miséria, caso sigas por esse caminho.

A razão social é que o excesso de cobiça e a avareza praticadas em detrimento do bem-estar coletivo é o estopim das revoltas que se cozinham nas vísceras de nossa humanidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando pareça a você que seja a hora certa para agir e seguir em frente, respire fundo e volte a repensar a situação. Qualquer tempo que você ganhar neste momento, será também um ganho na qualidade dos resultados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nenhuma atitude precipitada vai ajudar, portanto, elimine a urgência, pense tudo melhor antes de se lançar a tomar atitudes que não solucionariam nada e, ao contrário, só agregariam novos problemas. Nada a ver.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sem querer nem tampouco saber, as pessoas podem tocar em nervos profundos de sua alma, e diante disso você pode reagir de uma maneira que fique evidente o acontecimento, ou discretamente sair pela tangente. Você escolhe.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada é tão fácil quanto as pessoas pintam, mas elas falam com tamanha segurança que são convincentes. Nada demais em querer que tudo seja fácil e simples, mas é bom manter um olho aberto aos inconvenientes disso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre dá para fazer o que se deseja, há horas em que é preciso sacrificar os desejos e os substituir pelas responsabilidades que recaem em suas costas, gostando você delas ou não. E isso não há de ser problema algum.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda sua alma não conseguiu resolver se vai se lançar ao futuro de mãos vazias, munida de atrevimento, ou se vai permanecer no lugar em que se encontra agora, para continuar preservando tudo da melhor maneira possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há assuntos que não se solucionam com palavras, mas com gestos concretos. Este é um daqueles momentos que requer o mínimo possível de palavras, e o máximo de gestos práticos que as pessoas possam perceber facilmente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Havendo acordo, tudo seria benéfico para as pessoas envolvidas, porém, para o acordo sair, é preciso que as exigências diminuam de tom e que, em seu lugar, entrem em campo as concessões. Só assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mexa o menos possível na realidade atual, deixe a vida levar sua alma ao objetivo, invista o menor esforço possível nesta parte do caminho, porque agora é possível você colher o resultado do que andou plantando.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor seria que seus temores íntimos não atrapalhassem a aproximação pretendida, porém, se há algo que não se pode fazer a respeito dos temores, é os tentar dominar sumariamente, porque eles não se submetem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se algo que as pessoas fizerem for muito ofensivo para sua alma, mas nesse momento você não tiver a chance de acertar contas, procure levar na esportiva, porque novas oportunidades de revidar virão no futuro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A boa vontade é muito boa, mas precisa ser temperada com eficiência, porque de outra maneira pode se manifestar de forma tão atrapalhada que em vez de ajudar, produza mais problemas ainda. Melhor isso não.