Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quarta-feira

Nós temos a razão

Data estelar: Vênus ingressa em Libra

As razões irreconciliáveis que nos colocam uns contra os outros são todas parciais, portanto, estão todas equivocadas, pelo próprio princípio de servirem ao exclusivo destino de preservar o estado de conflito entre os seres humanos, cujo único futuro possível aqui neste nosso planeta belo e assustado é assumir a interdependência como princípio sagrado de convivência entre nós, junto com a nossa convivência com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis, e a nossa participação em amplas coreografias cósmicas.

Uns contra os outros não temos destino entre o céu e a terra, só a angústia de sabermos estar equivocados, mas escondermos isso de nós mesmos brigando contra os outros, que devem ser, claro está, os equivocados da história, e não nós, que temos a razão.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Todas as razões que as pessoas arvorarem e que tragam como resultado a divisão e a separatividade, por mais inteligentes que pareçam são burras e ignorantes na prática. São razões que não têm razão nenhuma. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por mais que seja tentador se convencer de que a força da imaginação é realizador por si só, melhor não cair nesse conto, porque sua própria experiência confirma que, além da imaginação, é preciso esforço real.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Preserve a leveza e o bom humor acima de todas os perrengues que acontecerem, porque seu estado de ânimo não há de depender das circunstâncias, mas ser efeito de sua própria vontade. É um exercício valioso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) Nem todas as pessoas se dispõem a fazer acordos e chegar a um entendimento. Procure se afastar das que resistem a isso, e reservar sua boa vontade para essas poucas que compreendem a necessidade de se entenderem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) É tentador reagir e tomar iniciativas precipitadas, porém, isso não seria sábio neste momento. Prefira tomar um tempo para refletir sobre a situação em andamento, pois, ganhando tempo você tomará decisões mais sábias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Assegure o que seja do seu merecimento, mas procure ser imparcial nesse sentido, evitando cair na tentação de puxar a sardinha para seu lado, tropeçando na cobiça, que faz com que todo mundo perca a razão. Nada disso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Há inúmeros assuntos em andamento que requerem mais reflexão de sua parte, mas ao mesmo tempo parece haver urgência em tomar algumas decisões, o que torna o processo todo muito mais árduo do que deveria. Paciência.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Algo sua alma percebe, algo que ainda não consegue decifrar, o que provoca uma espécie de comichão que não dá para coçar. Entretanto, procure não se deixar pelo nervosismo por isso, mas observar tudo com mais atenção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) O destino funciona mais ou menos assim, se você vê uma pedra no caminho, você pode, ou não, a pegar na mão e atirar para frente, é uma decisão livre, mas se for atirada, ela seguirá sua trajetória, isso é destino.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Tudo que parece fácil e simples precisa ser verificado na prática se é assim mesmo, ou se não acontece, mais uma vez, que a ilusão de que tudo seja fácil obnubila sua visão da realidade. Tudo isso é possível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) O esclarecimento é fundamental, porque assim você terá lucidez suficiente para tomar as decisões acertadas. Não seria grave agir no calor das paixões, porém, os resultados não seriam satisfatórios, trariam problemas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Já que as preocupações acontecem à revelia da vontade, pelo menos faça o favor a si de escolher as melhores e se dedicar a elas até as esgotar, porque só esgotando as preocupações é que elas abandonam o cenário.