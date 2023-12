Homem sofre três tiros enquanto caminhava no bairro Vitória

Um homem identificado como Emanoel da Silva Souza, de 41 anos, foi ferido com três tiros na noite desta quinta-feira (30), na Avenida Iguaçu, situada no bairro Vitória, parte alta de Rio Branco.

Segundo informações, Emanoel seria usuário de drogas e tinha acabado de chegar em casa. Relatos apontam que ele também atua como diarista e quando resolveu comprar carne, no trajeto, quatro indivíduos encapuzados o abordaram e efetuaram três tiros e uma coronhada.

Os suspeitos fugiram logo em seguida.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Emanoel foi entregue ao setor do traumatologia para maior avaliação, onde deu entrada com um tiro na coxa, na perna esquerda e outro tiro na perna direita, com fratura. Seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais Militares do 3° colheram informações dos autores e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os autores, porém, ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.