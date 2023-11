Homem queima carro de genro e é agredido após filha descobrir caso entre os dois

Um homem de 45 anos foi agredido por moradores do bairro Valle Verde, em Araraquara, em São Paulo, no último domingo (19) após incendiar o carro do genro. Ele foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

A agressão aconteceu após sua filha expor na internet um suposto relacionamento entre o pai e seu marido.

O caso foi registrado como dano e lesão corporal no plantão da Delegacia Seccional de Araraquara e foi encaminhado para Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde é investigado.

Segundo a nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP), “foi solicitada a perícia ao local e os envolvidos notificados a comparecerem na unidade policial”.

O delegado responsável pela Central de Policia Judiciária, Marcelo Borghi, disse que foi feito um boletim de ocorrência pelo plantão policial. Uma equipe de perícia foi acionada para os danos do veiculo, além da requisição para um exame médico. “O prosseguimento dependerá da manifestação da vitima, visto que se trata de crime que depende de representação (queixa)”, explicou o delegado.

A CNN entrou em contato com os envolvidos, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.