Homem que fingiu ser paciente para roubar técnica de enfermagem é preso pela Polícia

Na manhã da última terça, 31, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, cumpriu um mandado de prisão na sede do Instituto Médico Legal – IML da Polícia Civil do Estado do Acre, decorrente de investigação em face da nacional I. S. B. por assalto a uma técnica de enfermagem nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do 2° Distrito da cidade.

O investigado estava realizando o exame corpo de delito para posteriormente ser encaminhado ao Poder Judiciário visando a realização de audiência de custódia em razão do crime de furto, também no segundo distrito da cidade, onde subtraiu um veículo Hyundai HB20, preso pela polícia militar nesta oportunidade.

Segundo informações de funcionários, o investigado chegou na unidade de saúde por volta das 3h40min do dia 27 de setembro de 2023, reclamando de dor de dente, o “paciente” fez a ficha na recepção, passou pela triagem, foi atendido na sala da Odontóloga e quando chegou na sala de medicação que se encontrava a Técnica de Enfermagem e uma outra pessoa, Israel perguntou onde ficava o banheiro, se deslocou até lá e saiu do banheiro anunciando o assalto.

O suspeito estava em posse de uma faca, fez ameaças e ordenou que as vítimas ficassem caladas e subtraiu o aparelho celular e em seguida correu por dentro da unidade de saúde e fugiu por uma área de mata que fica nos fundos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O cumprimento do mandado só foi possível na manhã desta terça, em razão da celeridade de toda a equipe cartorária e de investigação da DCORE, culminando na representação perante o plantão judicial pela autoridade policial, com a devida anuência do ilustre parquet e a expedição da prisão.

Por Ascom/PCAC