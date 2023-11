Homem morre atropelado enquanto limpava calçada no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

O trabalhador Elivan Leônidas Fernandes, de 42 anos, foi atropelado e morreu na manhã desta quarta-feira, 22, em frente a Escola Professora Terezinha Miguéis situada na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Quinze no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o motorista do veículo modelo Kombi, Anselmo Alves de Brito, trafegava no sentido bairro-centro, quando inesperadamente passou mal, por fazer uso de remédios controlados, perdeu o controle da direção do veículo e atropelou Elivan que estava trabalhando fazendo a limpeza de uma calçada. Após atropelar a vítima, o motorista ainda colidiu a Kombi em um poste de energia.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Elivan que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.

O corpo de Elivan foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O motorista da Kombi foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para prestar esclarecimentos.