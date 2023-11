Homem joga veículo com cerca de 800 quilos de maconha no rio e tenta fugir nadando

Uma operação conjunta entre órgãos de segurança pública apreendeu 776 kg de maconha na cidade de Caxambu do Sul (SC), na quarta-feira (15), após um homem não identificado desobedecer uma ordem de parada de policiais, atravessar uma balsa e arremessar o carro em que estava no rio Uruguai.

Após jogar o veículo no rio, o suspeito saiu da caminhonete e tentou fugir nadando, porém, foi detido pelos policiais. O veículo foi retirado da água com a ajuda de um grupo de bombeiros voluntários e com o auxílio de uma máquina da prefeitura de Caxambu do Sul.

Segundo as autoridades, a caminhonete, registrada no município de Corbélia, Paraná, estava com as drogas nos bancos traseiros e na caçamba. Além disso, a Mitsubishi Triton de cor prata – que constava como furtada/roubada – estava circulando com as placas clonadas de outro carro com características semelhantes.

Durante a operação, também foi identificado que um homem de 23 anos e uma mulher de 25 anos agiram como batedores do transporte dos mais de 700 quilos de maconha. Eles seguiam a Mitsubishi em um Ford Fiesta de cor prata e também foram presos.