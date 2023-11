Homem é ferido com tiro no peito enquanto limpava roçado no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Wanderson Pacheco da Silva, de 30 anos, foi vítima uma tentativa de homicídio após ser ferido com um tiro no peito na manhã desta sexta-feira, 3, no Ramal da Castanheira no bairro Vila Acre no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Wanderson estava limpando o seu roçado, quando um homem não identificado se aproximou e em posse de uma arma de fogo (escopeta) efetuou um tiro na direção da cabeça da vítima, que ainda conseguiu se desviar e o chumbos atingiram no peito. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares ao verem Wanderson sangrando o colocaram dentro de um veículo e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distro. Após ser estabilizado Wanderson foi encaminhado por uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, o tiro atingiu o peito e transfixou o corpo do paciente que deu entrada ao hospital em estado grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do crime e após colher as características do criminoso fizeram patrulhamento na região, mas ele não foi encontrado.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a guerra entre a organizações criminosas, uma vez que, Wanderson já possui passagens pela justiça.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).