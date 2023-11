Homem é ferido a golpes terçado por agredir sua mãe no município de Brasiléia, interior do Acre

Por Davi Sahid

Raul José de Assis, de aproximadamente 32 anos, foi ferido a golpes de terçado na manhã desta sexta-feira, 17, após agredir sua mãe em uma residência situada no bairro Nazaré no município de Brasiléia no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia, Raul estava participando de uma bebedeira na residência, quando começou a discutir com sua mãe e começou a agredi-la. A sobrinha de Raul ao ver sua avó sendo agredida pelo filho, tomou posse de uma terçado e desferiu dois golpes que atingiu Raul no ombro e antebraço.

Após ser ferido José foi encaminhado por populares ao Hospital Raimundo Chaaar município, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Segundo os Paramédicos do SAMU, os cortes no braço e no ombro de Raul foram tão profundo que chegou afetar os tendões.

A Polícia Militar compareceu no local para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Brasiléia.