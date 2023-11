Homem é atropelado na estrada do Calafate em Rio Branco

Um atropelamento aconteceu na noite desta sexta-feira, (24), na estrada do Calafate, bairro Vila Betel.

Segundo informações repassadas, a vítima identificado por Everton Bandeira de Andrade, de 37 anos, foi atravessar a estrada do Calafate e não prestou atenção, quando um carro não identificado que trafegava sentido bairro, acabou atropelando, com o impacto Everton Bandeira foi ao solo. O condutor do carro permaneceu no local.

A Viatura do Suporte Avançado do SAMU (02), foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Everton Bandeira deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com escoriações na fase, ferimento no ombro esquerdo e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.