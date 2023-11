Homem é abordado por criminoso e assassinado a golpes de faca no Ramal Polo Benfica

Por Davi Sahid

Sérgio Souza Torres, de 54 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada desta quinta-feira, 2, no Ramal Polo Benfica na região da Vila Acre no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, Serginho como era conhecido, bebia muito e não mexia com ninguém, quando foi por volta das 5h30min, enquanto trafegava em via pública foi abordado por uma pessoa não identificada que em posse de uma faca desferiu dois golpes que atingiu o peito e abdômen da vítima. Após ação o autor do crime fugiu do local.

Moradores escutaram os gritos de socorro de Serginho e quando foram averiguar que estava acontecendo encontraram ele ferido no ramal.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Sérgio que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística.

Após a perícia o corpo de Serginho foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).