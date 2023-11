Homem é abordado em via pública por criminoso e recebe facada em Rio Branco

Por Davi Sahid

Benedito Damião de Lima de Carvalho, 23 anos, foi ferido com um golpe de faca em via pública na noite desta terça-feira, 21, na rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

A vítima relatou a reportagem, que estava caminhando na rua, quando um homem não identificado o abordou e posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu entre o ombro e a cabeça de Benedito. Mesmo ferido Damião ainda conseguiu chegar até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na rua José de Melo no bairro Bosque e pediu ajuda. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A vítima recebeu os primeiros socorros dos Paramédicos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características do autor crime, fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.