Governo do Acre participa da 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), participou da 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente nesta quarta-feira, 29, realizada no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), seguindo o tema “A situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia de covid-19, Violações e Vulnerabilidades, Ações Necessárias Para Reparação e Garantia de Políticas de Proteção Integral, Com Respeito à Diversidade”.

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sarah Farhat, iniciou o evento destacando a importância do encontro. “É sempre muito gratificante participar de conferências como esta. Já estamos com trinta e três anos de Estatuto da Criança e do Adolescente Estamos (ECA), mas ainda temos muito o que melhorar. Por isso é importante estarmos em constante debate para a construção de novas pontes”, comentou.

O secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, representou o governador Gladson Cameli e reafirmou a necessidade de pensar no momento atual, mas olhando para o futuro, protegendo as crianças das consequências da pobreza e da fome e garantindo acesso à saúde e ensino de qualidade, com opções de lazer, cultura e diversão.

Alysson lembrou também que o tema desta conferência é de fundamental importância, pois as sequelas da pandemia de covid-19 ainda estão presentes na sociedade. “Estive à frente da Secretaria de Saúde durante a pandemia e as consequências sentimos até hoje tanto no ambiente doméstico como nos locais onde frequentamos”, comentou Alysson.

Em sua participação no evento, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Maria Zilmar Rocha, disse que organizar as conferências municipais foi o seu maior desafio e agradeceu a contribuição das prefeituras que garantiram o sucesso desta conferência estadual que vai subsidiar à conferência nacional.

A desembargadora Waldirene Cordeiro, coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Acre e secretária nacional do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude, também participou do encontro. Em seu pronunciamento, ela destacou a importância da parceria entre o Judiciário e o Executivo, seja estadual ou municipal, que são quem concretizam as políticas públicas para todos.

Também estiveram presentes a defensora Juliana Caobianco representando a Defensoria Pública do Estado; a diretora de Direitos Humanos da SEASDH, Joelma Pontes; Josimar Santos, vice-reitor da Ufac; membros do Instituto Socioeducativo (ISE) e Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Acre (Ascontac).

A conferência é uma realização do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) em parceria com o Ministério Público, Ufac, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca) e governo do Estado, e ocorre nos dias 29 de 30 de novembro, no Teatro Universitário da Ufac, Rio Branco.