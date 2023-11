Governo organiza revitalização e atividades culturais e esportivas no Parque da Maternidade

Planejando as festividades de fim de ano, a Secretaria de Governo do Acre (Segov) reuniu-se com outras pastas do Estado e entidades públicas nesta segunda-feira, 27, para alinhar as ações de revitalização e incentivo à cultura e ao esporte, no Parque da Maternidade, em Rio Branco.

As ações de revitalização se iniciam nesta terça-feira, 28, entre a região central do Parque da Maternidade, na Avenida Ceará, e a Maternidade Bárbara Heliodora.

Entre as instituições parceiras estão as secretarias de Estado de Obras Públicas (Seop) e de Meio Ambiente (Sema), a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

“A pedido do nosso governador, Gladson Cameli, que sempre mantém a equipe unida, estamos juntos para revitalizar o Parque da Maternidade. É uma ação em parceria com as secretarias, para trazer um Natal mais acolhedor para as famílias acreanas e com esperança de dias melhores para todos nós”, enfatizou o secretário de Governo, Alysson Bestene.

Manutenção e cuidado

A previsão é de que sejam realizados serviços de manutenção e cuidado com as quadras esportivas, pergolado, árvores e plantas, além da restauração de bancos e pontes. A prestação de serviços inclui restauração da pintura, roçagem e, ainda, cuidados com as fontes e espelho d’água, sob a supervisão do Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre).

Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) contribuem com a ação, prevista para ser concluída a partir da segunda semana de dezembro.

Com a revitalização pronta, a população terá acesso a atividades culturais e esportivas, promovidas pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

“Vamos trabalhar a organização das quadras esportivas para a prática de futebol, vôlei, caminhada e corrida. Está chegando o mês festivo, de Natal, então a ideia é que as pessoas tenham um lugar bacana para caminhar com os filhos e a família, se divertir e praticar esportes, que é fundamental”, disse Ney Amorim, secretário adjunto de Articulação Esportiva e Juventude do Acre, da SEE.