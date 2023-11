Governo estuda incluir famílias com renda de até R$ 12 mil no Minha Casa, Minha Vida

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse nesta terça-feira (7) que o governo está fazendo estudos e quer incluir famílias com renda mensal de até R$ 12 mil no programa Minha Casa, Minha Vida.

A declaração do ministro foi dada durante transmissão ao vivo de Lula nas redes sociais.

Jader Filho também disse que os mutuários do Minha Casa, Minha Vida beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) terão seus contratos de financiamento quitados.

O ministro das Cidades ainda afirmou que o governo superará a meta de contratar 2 milhões de unidades habitacionais até o final do mandato de Lula em 2026.