Governo do Acre trabalha na ampliação de projeto para defesa das mulheres

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) se reuniu com a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), nessa segunda-feira, 6, para falar sobre a ampliação de um projeto, já desenvolvido pelo Iapen, que visa garantir a segurança de mulheres vítimas de violência.

Por meio da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep), o Estado fornece à vítima um dispositivo capaz de acionar imediatamente a polícia, caso seja detectada a presença de agressor anteriormente identificado próximo a ela. Atualmente o projeto funciona com recursos próprios, mas, caso seja aprovado pelo Ministério da Mulher, passará a contar com verbas federais.

A chefe do Departamento de Planejamento da Semulher, Nara Júlia Camelo, esteve na sede do Instituto para apresentar o edital. “Viemos apresentar para o presidente do Iapen um edital de chamamento público do Ministério das Mulheres, que é destinado à aquisição de unidades portáteis de rastreamento, como mecanismo de proteção às mulheres no âmbito da Lei Maria da Penha”, explicou.

Andréia Nogueira, chefe do Departamento de Administração e Planejamento do Iapen, explicou que “o Iapen já vem cumprindo a medida, da tornozeleira eletrônica com botão de pânico e que, caso o edital seja aprovado, com a destinação do governo federal, haverá um amparo maior”.

Segundo o diretor da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Rio Branco (Umep), Vinicius D’Anzicourt, já existem 34 vítimas no Acre utilizando a unidade portátil de rastreamento (UPR), que já tem eficácia comprovada.“É muito importante que a gente consiga ampliar esse recurso, porque mais vítimas seriam atendidas”, ressaltou.