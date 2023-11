Governo do estado do Acre publica resultados definitivos do concurso da Polícia Militar

No Diário Oficial desta terça-feira, 28, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), publicou o resultado definitivo da redação e da avaliação de títulos do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo-Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, conforme o Edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

A classificação segue na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem alfabética. Podendo ser conferidos a partir da página 12 do Diário Oficial, ou por meio dos seguintes links:

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato com a organização do certame, por meio do telefone 0800 283 4628, ou, pelo e-mail: [email protected].