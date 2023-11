Governo lança Campanha Novembro Azul para conscientização da saúde masculina

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), deu início oficialmente à campanha Novembro Azul nesta quinta-feira, 9. O evento, realizado no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco, tem como objetivo combater o câncer de próstata e promover a conscientização sobre a saúde integral do homem.

Durante a ação, que visa alcançar servidores e o público em geral, foram oferecidos diversos serviços de saúde, incluindo testes rápidos, atualização vacinal, exames de PSA (para rastrear o câncer de próstata), fator RH (indicando o tipo sanguíneo) e sinais vitais para os homens presentes.

O movimento Novembro Azul teve início em 2003, na Austrália, e desde então se espalhou pelo mundo, focando na prevenção e diagnóstico precoce de doenças que afetam a população masculina. O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre homens globalmente, tornando a campanha de 2023 uma iniciativa crucial para a saúde pública.

Gilson Albuquerque, servidor da Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva (UPA da Sobral), com 58 anos de idade, destaca a importância da prevenção: “É importante a gente se cuidar; todo ano faço diversos exames, incluindo o PSA. Tenho 38 anos como servidor da saúde e precisamos incentivar a população sobre a importância da prevenção”.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou a relevância da campanha e aproveitou a ocasião para pedir uma abordagem semelhante à campanha do Outubro Rosa: “Estamos no início dessa campanha, salientando a preocupação com a prevenção do câncer de próstata. Mas eu peço reforço, da maneira como foi feita a campanha das mulheres. Precisamos trabalhar com a prevenção e enfatizar a importância da vacina HPV, que previne o câncer. A saúde do homem também é crucial”.

O médico urologista Dennis Fujiike destacou o propósito da campanha Novembro Azul: “A campanha visa chamar a atenção dos homens e de seus acompanhantes para cuidar da saúde. Geralmente, o homem só procura atendimento médico quando já está doente, e precisamos incentivá-lo a buscar a saúde por meio da prevenção.”

Veja a programação para este Novembro Azul

13/11 – Palestra no auditório da União Educacional do Norte (Uninorte);

13 e 14/11 – Ação de promoção da saúde para 600 bombeiros;

14/11 – Ações de promoção à saúde no I Batalhão do Corpo de Bombeiros;

14/11 – Webinário: Dia Mundial do Diabetes para a população em geral na Universidade Federal do Acre (Telesaúde);

21/11 – Ação de promoção à saúde na escala de Polícia Militar para 300 soldados;

22 e 23/11 – Participação no I Fórum Estadual Vidas na Rua, a partir das 8h, no Memorial dos Autonomistas.