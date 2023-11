Governo do Acre entrega novas órteses para crianças da Oficina Ortopédica de Rio Branco

Foi uma manhã de muita alegria para as crianças que são acompanhadas pela equipe multiprofissional que faz parte da Oficina Ortopédica de Rio Branco, com o ato de entrega de 22 órteses, feita pelo governo do Estado, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O material ortopédico atendeu ao público infantil, sendo crianças de três a doze anos que já estavam cadastradas, e foi entregue nesta quarta-feira, 8, nas dependência da Oficina Ortopédica de Rio Branco.

“Essa entrega faz parte das ações em saúde que governo do Acre vem promovendo, com a finalidade de proporcionar melhorias e saúde de qualidade àqueles que precisam desse tipo de assistência, hoje nossa entrega esteve voltada para esse público tão importante que são nossas crianças”, destaca a responsável pela Oficina Ortopédica, Wanderléia Souza.

A Oficina Ortopédica de Rio Branco atua na assistência à população com a produção de produtos ortopédicos há 37 anos, mais de dois mil pacientes encontram-se cadastrados na Oficina e vêm sendo assistidos pelo serviço. A equipe é composta por fisioterapeutas, médico ortopedista, técnicos de próteses, órtese e órtese plantar.

Órteses são aparelhos de uso provisório e permanente que permitem alinhar, corrigir ou regular uma parte do corpo. Auxiliam nas funções de um membro, órgão ou tecido para evitar deformidade e compensar insuficiências funcionais que foram causadas por acidentes ou problemas de saúde.

“Essas órteses são necessárias para auxiliar a evolução dessas crianças para levar a vida delas para normalidade, com mais qualidade de vida”, enfatiza a fisioterapeuta e responsável técnica da Oficina, Thais Blaya.

“Desde os dois anos de idade que minha filha faz o acompanhamento de órtese aqui na Oficina Ortopédica. O atendimento é muito bom, ela já aguardava há um bom tempo por esse material e hoje é um dia de alegria para nós”, comemora a Francisleide da Silva, mãe da paciente Isabelly Victoria de dez anos.

Esse serviço é muito importante para a sociedade, não tenho como pagar esse produto para minha filha, e ter esse apoio do governo é muito bom. Estou gostando da assistência”, relata Maria do Carmo da Conceição, mãe da paciente Yasmim da Silva, de oito anos.

“Essa órtese vai me ajudar a andar, estou muito feliz nesse momento”, comenta a paciente Yasmim da Silva, após receber o material ortopédico.