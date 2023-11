Governo do Acre divulga resultado da prova objetiva de concurso do IAPEN; veja a lista

O governo do estado divulgou no Diário Oficial desta quinta-feira, 9, o resultado preliminar da prova objetiva do concurso para contração de técnicos administrativos e operacionais e policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN). São 329 vagas de nível médio e superior.

Além da divulgação das notas, foi anunciado o período de abertura de prazo para apresentação de recursos. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado/classificação preliminar da prova objetiva no período das 8h do dia 10 de novembro até às 15h do dia 13 de novembro de 2023, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Veja abaixo a lista com o resultado da prova objetiva: