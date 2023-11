Governo do Acre conta com 24 obras fruto de convênio com o Programa Calha Norte

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta quarta-feira, 8, o general do Exército Ubiratan Poty, diretor do Departamento do Programa Calha Norte (PCN), em seu escritório funcional, em Rio Branco.

O PCN é um programa desenvolvido pelo governo federal, por meio do Exército Brasileiro, e tem como objetivo contribuir para a promoção do desenvolvimento na Região Norte do país.

Cameli afirmou estar contente com os avanços do programa no Acre e que o governo tem cumprido os prazos fixados. “Determinei que todos os prazos e trâmites fossem cumpridos no tempo correto, não podemos ter perdas. Este é o momento de todos estarmos unidos, governo estadual, federal e municipal, para melhorar a vida dos acreanos e acreanas”, frisou.

O general Poty assegurou que, no momento, estão sendo realizadas 24 obras, divididas entre os 22 municípios acreanos, em um valor que gira em torno de R$ 45 milhões em convênios entre governo do Acre e Calha Norte.

“Temos diversas obras em fase de projetos básicos, análise de processos licitatórios, e algumas já estão sendo executadas. Nosso objetivo é entregar todas nos próximos quatro anos. Desde 2021 já temos uma média de investimentos na ordem de R$ 250 milhões, somente no Acre. Esperamos que a conclusão e entrega dessas obras melhorem a vida das pessoas”, destacou.