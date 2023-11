Governo anuncia início da construção da Passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo

O Estado do Acre dá mais um passo significativo em seu compromisso de promover o desenvolvimento nos municípios de difícil acesso. Assim, nesta sexta-feira, 24, o governador Gladson Cameli lançou oficialmente a obra da Passarela do Rio Amônia, fruto de uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, celebrando um marco histórico para o município de Marechal Thaumaturgo.

A presença do governador no evento ressalta o empenho direto do governo estadual na realização dessa obra crucial. Gladson Cameli reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento regional, destacando a importância da iniciativa para melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar a infraestrutura local junto a uma obra crucial cujo investimento total será de R$ 5 milhões. A passarela terá ao todo 201 metros de comprimento, com uma pista de 2,40 m de largura.

“Um sonho que é do povo é um sonho que é meu. Estamos fazendo pontes em Sena Madureira, Xapuri e agora em Marechal Thaumaturgo porque estamos dando o direito de ir e vir das pessoas. Agradeço ao senador Márcio Bittar por ajudar a realizar esse sonho de toda uma população. A transformação causada aqui será gigante”, destacou o governador.

O convênio, firmado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), é parte integrante da visão estratégica do governo do Acre em superar desafios logísticos e proporcionar condições mais seguras e eficientes para o deslocamento da população. Em Marechal Thaumaturgo, a população que precisa dos serviços do aeródromo do município precisa fazer a travessia do Rio Amônia por barco, o que deixa o trajeto dificultoso dependendo das condições do rio. Com a passarela, todos os transtornos serão encerrados.

Com muito orgulho do início da obra da passarela, o senador Márcio Bittar reforça que ela promete não apenas solucionar problemas de acesso, mas também impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

“Eu como relator do orçamento passado, vim aqui em Marechal, conversei e vi que a principal demanda do município era a passarela. Eu confio no governo, confio no Deracre, e hoje temos gratidão a Deus que essa obra finalmente vai sair, para melhorar imensamente a qualidade de vida da população desse município”, conta o senador.

O presidente do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães, destaca que o órgão será responsável pela construção da passarela que mudará a vida daqueles que depende do transporte aéreo durante a estiagem e seca do rio, proporcionando maior autonomia e segurança para a comunidade local. A iniciativa também visa agilizar o transporte de atendimento emergencial de saúde e fortalecer a logística da região.

“Eu sou testemunha que desde 1997 começou a primeira obra da pista do aeródromo de Marechal. Subi muito essas escadas pra comprar guaraná Baré e em todas elas eu imaginava como seria colocar uma ponte aqui. Então, como presidente do Deracre, eu estou realizando um sonho de dar início à essa obra aqui, agradecendo todo o empenho do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar”, afirmou Guimarães.

O lançamento da obra representa não apenas a concretização de um projeto, mas um compromisso real com o progresso e bem-estar dos cidadãos acreanos. O governo do Estado, sob a liderança do governador Gladson Cameli, demonstra mais uma vez sua dedicação em enfrentar desafios e promover um Acre mais acessível e desenvolvido para todos.

Entre as autoridades presentes no evento estavam o prefeito Valério Furtado, os deputados federais Zezinho Barbary e coronel Ulisses Araújo, o deputado estadual Nicolau Júnior, dentre outros.