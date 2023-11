Governo deve oficializar Tatau, como atração do Réveillon 2023

O ex-vocalista da banda Araketu, Tatau, deve ser oficializado nos próximos dias como a grande atração do Réveillon 2023, que será realizado no estacionamento da Arena da Floresta, na região do Segundo Distrito.

A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli (PP) ao ac24horas na noite desta sexta-feira, 24, no entanto, a data da oficialização do evento ainda não foi divulgada, mas, o show vai ocorrer no dia 31 de dezembro.

Informações obtidas pela reportagem revelam que o governo tentou trazer uma atração nacional sertaneja, contudo, valores e questões de data disponíveis no mercado dificultaram o avanço nas negociações.