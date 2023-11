Governo amplia sistema de monitoramento do Presídio de Senador Guiomard

A Unidade Penitenciária de Senador Guiomard recebeu, nesta quinta-feira, 9, mais 44 câmeras para monitoramento. Anteriormente, a unidade contava com 42 câmeras, agora com a ampliação, é possível monitorar, também por meio de equipamentos eletrônicos, todo o perímetro da unidade, garantindo a proteção dos apenados, servidores e visitantes, além de documentar e registrar possíveis provas de crimes ocorridos nas unidades, como agressões entre apenados.

Segundo Luiz Bráz, chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Iapen (Dtic), o projeto foi realizado com recursos do Fundo Penitenciário e é de grande importância na soma com os olhos da segurança no perímetro da unidade.

Marcelo de Souza, coordenador da Dtic, trabalhou na execução do projeto. Ele explicou que o sistema é de última geração. “É o que há de melhor hoje no mercado, sistema IP de monitoramento, equipamentos de primeira linha. Tudo que pode ser gerenciado remotamente, via rede, e é de fácil manuseio”, afirma.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Alexandre Nascimento, destaca que a realização do projeto só foi possível devido ao apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e governo federal.

“Esta ampliação parte da necessidade de proporcionar, ao sistema penitenciário, meios que ajudem o nosso efetivo, ou seja, consiga trabalhar o número de efetivos com mais eficiência para a aplicação das atividades penitenciárias, resultando em mais segurança, além de reduzir os riscos de fuga e controlar melhor o sistema carcerário”, destaca.