Gladson Cameli prestigia evento de lançamento da Copa Acre de Taekwondo

O governo do Estado é parceiro na Copa Acre de Taekwondo, realizada neste domingo, 26, no ginásio do Serviço Social da Indústria (Sesi). A cerimônia de abertura das atividades de luta esportiva foi prestigiada pelo governador Gladson Cameli, em evento coordenado pela Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac), contando com mais de 200 atletas inscritos por 11 academias.

As equipes de competidores pertencem aos municípios de Sena Sena Madureira, Porto Acre e Rio Branco. O objetivo é fomentar o Taekwondo, modalidade de luta esportiva, e preparar atletas para os eventos nacionais.

O presidente da Federação, mestre Tiago Marques, ressaltou a importância do trabalho de inclusão, colocando crianças especiais para participarem e mais cinco categorias na ação geral, que engloba mirim, infantil, infanto juvenil, adulto e master.

“O Taekwondo está sendo divulgado como nunca antes. Estamos levando nosso trabalho a todos os municípios, pois é de suma importância, principalmente para os jovens”, destacou o presidente.

O governador Gladson Cameli agradeceu primeiramente a Deus por estar ali e a cada um que contribui, que ajuda, criando oportunidades para crianças, jovens, pois eles são o futuro, de modo que, é preciso trabalhar no presente.

“Daqui virão as futuras lideranças, governadores, senadores, professores. Essa é minha responsabilidade como governador e hoje estou aqui também como pai, pois é necessário arrumar tempo pra estar com os filhos”, finalizou.