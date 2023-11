Gás de cozinha sobe 3,4% e gasolina do Acre mantém liderança de preço mais alto

O preço médio da botija de 13 quilos do gás de cozinha subiu 3,4% nesta 2.ª semana de novembro no Acre, saindo de R$ 112,61 para R$ 116,54 desde o começo do mês, de acordo com o boletim de preços atualizado dia 10 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O litro do etanol também subiu, saindo de R$ 4,68 para R$ 4,70. O mesmo aconteceu com a gasolina comum, que saiu de R$ 6,62 para R$ 6,63 mantendo a liderança do preço mais alto do País para esse combustível.

O diesel está cotado a R$ 7 e o S10 a R$ 7,06, os mais caros do Brasil no período.

Apesar dos preços muitos altos, a produção de petróleo e gás no País segue crescendo.

ANP divulgou no começo de novembro, o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural de setembro de 2023, que traz os dados consolidados da produção nacional. Nesse mês, houve recorde na produção total (petróleo + gás natural), bem como na de petróleo e na de gás natural consideradas separadamente e também na produção do pré-sal.

Foi produzido um total de 4,666 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d). Foi a maior produção total já registrada, superando o recorde de julho de 2023, com 4,482 milhões de MMboe/d.

Com relação ao petróleo, foram 3,672 milhões de barris por dia (MMbbl/d), um aumento de 6,1% na comparação com o mês anterior e de 16,7% em relação a setembro de 2022. A maior produção registrada anteriormente foi a de julho de 2023: 3,513 MMbbl/d.

PREÇO MÉDIO ATUAL DOS COMBUSTÍVEIS NO ACRE

•Etanol R$ 4,70



•Gasolina aditivada R$ 6,65



•Gasolina comum R$ 6,63



•Gás de cozinha R$ 116,54



•Diesel R$ 7,00



•Diesel S10 R$ 7,06