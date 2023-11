Furto de cabos deixa Bombeiros e outros serviços sem comunicação no município de Epitaciolândia

Comércios, residências e órgãos públicos foram afetados pela ocorrência de um problema que vem se tornando recorrente no Acre: o furto de cabos de energia e serviços de comunicação. Em Epitaciolândia, a 245 km de Rio Branco, entre vários serviços afetados está o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Nesta segunda-feira, dia 27, segundo apuração do jornal O Alto Acre, de Brasiléia, o bombeiro plantonista tentou contato com a empresa de telefonia para reclamar que os telefones do batalhão, entre eles o 193 (emergência) estavam mudos. A resposta pegou todos de surpresa.

Segundo a conversa via WhatsApp, o atendente da empresa Oi informou que os cabos que levam comunicação ao município de Epitaciolândia haviam sido furtados, deixando milhares de pontos sem comunicação via telefone fixo.

O roubo aconteceu na ponte metálica José Augusto, que liga as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, tendo o fato sido comunicado por volta das 13 horas desta segunda-feira.

Diante do problema, o comando fez um comunicado nos meios de comunicação e redes sociais para informar a população do problema causado pelos ladrões de fios que vem agindo constantemente na fronteira.

Outro número (3546-5744) via WhatsApp foi disponibilizado para que os Bombeiros possam atender possíveis ocorrências enquanto o problema é solucionado pela empresa responsável.

Em contato com as delegacias de polícia das duas cidades, o jornal foi informado que os casos de furto de fiação vêm sendo constante na fronteira e que os suspeitos, na maioria, são dependentes químicos que têm sido identificados e até presos, mas que ao voltar às ruas seguem praticando o mesmo delito.