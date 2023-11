Fortaleza x Palmeiras: horário, escalações e onde assistir

Abel Ferreira comandou treinos incompletos durante maior parte da Data Fifa, por conta de selecionados cedidos e dois atletas no departamento médico, no caso do lateral-esquerdo Piquerez e do zagueiro Luan. Piquerez, no entanto, retomou os treinos na sexta-feira pela manhã e está de volta. A dúvida será se tem condições de entrar como titular. Luan segue em tratamento.

Ao mesmo tempo, o zagueiro Gustavo Gómez retorna. Ele ficou fora contra o Internacional por conta de suspensão e voltou aos treinos na quinta-feira, depois do tempo com a seleção.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.



Quem está fora: Dudu (lesão no joelho), Gabriel Menino (lesão no tornozelo) e Luan (lesão na coxa direita).

Pendurados: Weverton, Murilo, Mayke, Piquerez, Luan, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Raphael Veiga, Artur, Kevin, Abel Ferreira (treinador) e Vitor Castanheira (auxiliar técnico).

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (Fifa – MG)

Árbitro Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Por Globo Esporte