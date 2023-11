Flamengo vence o América-MG em Uberlândia e vira o vice-líder

O Flamengo chegou a 63 pontos e empatou com o Palmeiras na liderança do Brasileirão, mas o Alviverde leva a melhor no saldo de gols (26 a 17) nos critérios de desempate. Já o América-MG sofreu a terceira derrota seguida e continua na lanterna com sua pior campanha na história do campeonato. Com apenas 21 pontos, o Coelho vai superando a marca negativa de 2016, quando foi rebaixado com 28 pontos.

Com o resultado, o Flamengo se garantiu na Libertadores de 2024 e vai para sua oitava participação seguida no principal torneio do continente. O Rubro-Negro cumpre parcialmente a primeira meta de Tite, que aceitou assumir o time ainda em 2023 para buscar a classificação direta. A vaga na fase de grupos ainda está em aberto, e o Fla precisa terminar entre os quatro primeiros colocados para cumprir o objetivo.

Agenda