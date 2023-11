Fiocruz alerta aumento nos casos da Covid-19 em Rio Branco no início de novembro

O mais recente boletim Infogripe, da Fiocruz, mostra que Rio Branco e outras cinco capitais registram aumento de casos de Covid-19: Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife e São Paulo – principalmente na população de idade avançada.

O aumento de ocorrências de Covid-19 se mantém lento na capital gaúcha e é inicial na paranaense. No Rio de Janeiro e plano piloto e arredores de Brasília, já se verifica interrupção do crescimento. “Em Florianópolis, Recife e Rio Branco, o indício de aumento ainda é condizente com oscilação”, diz a Fiocruz.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 1,7% para influenza A; 0,4% para influenza B; 8,3% para vírus sincicial respiratório (VSR); e 58,4% para Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,1% para influenza A; 0% para influenza B; 0,5% para VSR; e 81,4% para Sars-CoV-2 (Covid-19).

O levantamento aponta crescimento de casos de Covid-19 nas faixas etárias da população adulta no Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP). Nos estados do Sul, o crescimento mantém ritmo lento. Em Minas Gerais (MG) e Mato Grosso do Sul (MS), há sinal de aumento lento nas ocorrências de Síndrome Respiratórias Aguda Grave (SRAG) positivos para Sars-CoV-2 na população de idade avançada, porém sem reflexo de aumento no total de SRAG nesse grupo etário. Por outro lado, o Distrito Federal (DF), Goiás (GO) e Rio de Janeiro (RJ), que apresentaram alerta de crescimento em boletins anteriores, já se observa indícios de interrupção do aumento de casos. A análise é referente à Semana Epidemiológica 42, período de 15 a 21 de outubro.