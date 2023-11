Feminicídio: Ex-lutador de MMA é condenado a 14 anos de prisão por matar esposa

Um ano após o crime, o ex-lutador de MMA Luis Paulo dos Santos foi condenado a 14 anos de prisão pela morte da esposa. O julgamento aconteceu na terça-feira (21), no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

Ele matou a mulher a tiros e jogou o corpo em um córrego da Zona Leste da capital paulista.

A professora Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, que tinha 26 anos, levou dois tiros dentro do apartamento onde morava com o marido e o filho do casal, que viu a mãe ser morta. Os tiros acertaram o peito e o ombro da vítima. Santos terá que cumprir a pena inicialmente em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

No julgamento, ele confessou o crime, mas disse ter agido em legítima defesa. Ele era acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o acusado disparou quatro vezes na direção da mulher. Imagens de câmeras de segurança mostram parte da ação do acusado. Para sair com o corpo do condomínio, ele colocou a vítima em um saco e usou um carrinho de compras para levar até o carro. Depois, jogou em um córrego. Após o crime, ele disse para a família da mulher que ela tinha ido a Campinas, deixando o filho ainda bebê em casa.

O homem chegou a registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento dela. O corpo da vítima foi encontrado dias depois do crime no Parque do Carmo, no bairro de Itaquera, dentro do saco plástico.