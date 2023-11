Fechado há quase 1 ano, Centro Cultural Lydia Hammes não tem data para reforma

Fotos: Jardy Lopes

Um dos espaços mais tradicionais na oferta de atividades culturais em Rio Branco está prestes a completar um ano fechado. O Centro Cultural Lydia Hammes, localizado na região do Bairro Aeroporto, já ofereceu diversas programações voltadas à formação cultural da comunidade local com a realização de aulas de capoeira, jiu-jítsu, forró estilizado, pilates e swingueira, entre outras atividades esportivas e culturais.

Em janeiro deste ano, o prédio, por conta do risco de desabamento, foi interditado e os cerca de 300 alunos que frequentavam o local tiveram as atividades suspensas.

Cerca de 10 meses depois, o prédio está abandonado e sem nenhum sinal de obra de recuperação. Imagens do ac24horas feitas nessa segunda-feira, 6, comprovam que o Centro Cultural Lydia Hammes sofre com a estrutura deteriorada.

Mesmo com quase um ano fechado, a prefeitura de Rio Branco informou que ainda não há uma data para que seja feita a recuperação do espaço. No entanto, em nota, a Fundação Garibaldi Brasil, gestora do espaço, afirmou que a Secretaria de Infraestrutura deve apresentar o projeto de reforma até a próxima quarta-feira.

“A FGB não é responsável por reformas, quem é responsável é a SEINFRA. Assim que o presidente Anderson assumiu e recebemos da antiga gestão o espaço já bem deteriorado, solicitamos de imediato um projeto de reforma para eles. O prazo é que até quarta-feira, a SEINFRA nos passe o projeto de reforma em 3D. Após isso, eles nos enviarão também o orçamento que será necessário para essa reforma. Aprovado tudo isso, a SEINFRA abre um processo licitatório para a realização da obra”, declarou a Fundação Garibaldi Brasil.