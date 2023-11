Fãs de Freddie Mercury divulgam fotos do cantor tiradas pouco antes de sua morte

Há 32 anos, morria Freddie Mercury, vocalista do Queen e um dos maiores cantores de todos os tempos. Para relembrar o artista, um fã clube divulgou suas últimas imagens antes de morrer. De acordo com Jim Hutton, parceiro do cantor na época, ele já estava abatido, apesar de sorrir para a câmera.

As fotos foram feitas por Hutton no One Garden Lodge, jardim do cantor em West Kesington, Londres. Ao lado de um de seus gatos, a estrela aparece sorrindo e não muito perto da câmera. Os registros aconteceram três meses antes do falecimento de Freddie.

Em seu livro, intitulado “Mercury and Me”, Jim Hutton conta um pouco dos bastidores das últimas fotos de Freddie.

“Naquele verão, Freddie posou para uma câmera pela última vez – a minha”, disse Jim. “Aconteceu assim: eu estava no jardim fotografando algumas flores em plena floração e Freddie caminhou em minha direção. Apontei a lente – ele queria recuar um pouco para não ficar tão perto da câmera”, completou.