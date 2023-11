Exporta Mais Amazônia vai impulsionar empresas do Acre a vender os produtos da floresta para o mundo

O Programa Exporta Mais Amazônia, que será lançado neste sábado, 25, em Rio Branco, é uma iniciativa inédita da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil – para ampliar as exportações da região Norte, em especial de produtos compatíveis com a floresta e de empresas da Amazônia brasileira

O programa possui dois eixos: gerar oportunidades de negócios para a agricultura familiar, cooperativas e empresas, por meio de rodadas internacionais de negócios; e oferecer uma política estruturada de promoção das exportações de empreendimentos do Norte, por meio das Mesas Executivas de Exportação.

Nos dias 27 e 28, terça e quarta-feira da próxima semana, 34 empresas de 5 estados do Norte estarão negociando com 20 compradores de 15 países. Paralelamente, vai estar ocorrendo o evento “Diálogos Exporta Brasil”, que busca sensibilizar autoridades e empresas locais para a cultura exportadora, debatendo oportunidades e desafios para a exportação e discutindo a ampliação da participação de mulheres nos negócios internacionais.

No domingo, 26, os investidores terão uma programação em Xapuri, na Reserva Extrativista Chico Mendes, onde visitarão a colocação Rio Branco, do seringueiro Raimundo Mendes de Barros, o Raimundão. Lá, eles vão conhecer os processos de exploração de produtos extrativistas como a castanha e o látex. Antes, porém, eles vão visitar a Casa de Chico Mendes, que recentemente foi aberta à visitação pública.

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, ressalta que a ideia da agência é trazer compradores para a Amazônia e mostrar a eles os produtos que aqui existem e como eles são produzidos. Para ele, essa iniciativa é uma novidade no que diz respeito à ações para atrair os investidores para cá.

“O Acre não é onde o Brasil termina, é onde o Brasil começa. É o estado mais perto do Pacífico, foi feita uma infraestrutura ainda na época minha, de fazer estradas, temos dezenas de missões para o Peru nesses últimos 20 anos, e agora, com o trabalho da Apex, empresas que já estão consolidadas vão poder vender produtos. A ideia é de se trazer compradores. O Exporta Mais Amazônia está trazendo eles para conhecer como é produzido e saber que produtos são esses. Isso é uma novidade”, disse.

O lançamento do programa Exporta Mais Amazônia ocorrerá no sábado, dia 25, às 9h, no Sebrae/Acre, e contará com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, além de várias outras autoridades e parceiros do evento.