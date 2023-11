Expectativa de vida dos brasileiros cai para 75,5 anos após pandemia, diz IBGE

A expectativa média de vida de um brasileiro em 2022 era de 75,5 anos, de acordo com dados divulgados na manhã desta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Para homens, a expectativa era de 72 anos, enquanto para as mulheres ficou em 79 anos, no ano passado.

Esse indicador apresenta queda desde 2019 como reflexo do aumento de mortes relacionado à pandemia da Covid-19, explicou o IBGE. Em 2019, um brasileiro tinha a esperança de vida de 76,2 anos.

Portanto, espera-se que um bebê nascido no ano de 2022 possa viver, em média, 75,5 anos, caso enfrente os mesmos níveis de mortalidade experimentados pela população do Brasil no ano passado.

Os números constam na Tábua de Mortalidade 2022, divulgada hoje (29) pelo instituto. Os indicadores são publicados anualmente com dados referentes ao ano anterior.

Mortalidade infantil

No ano de 2022, a probabilidade de um recém-nascido não atingir um ano completo de vida era de 12,9 para cada mil nascimentos. No caso dos meninos, a proporção sobre para 13,9 e fica em 11,7 para bebês do sexo feminino.

Esperança de vida aos 60 anos

Um brasileiro com 60 anos de idade em 2022 poderia esperar viver mais 21,9 anos. Neste caso também há diferenciação entre homens e mulheres. As brasileiras que tinham 60 anos, no ano passado, tinham expectativa de viver mais 23,5 anos, enquanto o número era de 20 anos para os homens nessa faixa etária.

Expectativa de vida cresceu ao longo das décadas

Um brasileiro nascido em 1940 tinha a expectativa de viver 45,5 anos acompanhando os níveis de mortalidade da época. Houve um aumento de 30 anos no indicador em pouco mais de 80 anos.

Em 1960, a expectativa de vida dos brasileiros ultrapassava a faixa dos 50 anos. Um bebê nascido naquele ano tinha a esperança de viver por 52,5 anos.

A expectativa de vida dos brasileiros chegou a 73,9 anos no ano de 2010.