Ex-Pastor é executado a tiros na porta de sua residência no bairro Benfica ,em Rio Branco

Por Davi Sahid

O ex-pastor Rony Gleudson de Souza Soares Silvestre, de 43 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado, 11, na Travessa Camaro, no bairro Benfica no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Rony havia acabado de chegar na sua residência e enquanto abria a porta, foi abordado por dois criminosos não identificados, que em posse de uma arma de fogo efetuaram tiros que atingiram a vítima em várias partes do corpo e na cabeça. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Vizinhos escutaram os disparos e após alguns minutos, saíram de suas casas para averiguar o que havia acontecido e encontraram Rony sangrando, caído de bruços na porta de sua residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, a ambulância do suporte avançado foi encaminhada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo ex-pastor, que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Rony foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).