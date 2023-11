Ex-marido de Ana Hickmann processa apresentadora por alienação parental

Ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa, pediu a revogação da medida protetiva e entrou com um processo contra ela por alienação parental, segundo o advogado do empresário, Enio Martins Murad.

Enio disse à CNN que solicitou o direito ao convívio familiar com base no artigo 2º da Lei 12.318/2010, afirmando que Hickmann, “é um direito indelével do pai ver o filho e mãe, Ana Hickmann não é diferente das outras mulheres e tem por obrigação permitir essa convivência familiar”, diz Murad

A defesa de Corrêa diz que solicitou o direito de visitar o filho, “foi negado e por isso não restou outra alternativa senão a medida judicial cabível”, explica o advogado,

“A Lei da Alienação parental proíbe que a mãe exponha o pai publicamente e protege o direito de convivência entre Pai e Filho. Assim o processo permite corrigir essa situação”, alega advogado da defesa.

Procurada pela CNN, a assessoria da apresentadora ainda não respondeu aos contatos sobre a acusação de alienação parental.

Entenda o caso

A apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, na casa da família em Itu, no interior de São Paulo. Ela disse à polícia que estava conversando com o filho, de 10 anos, na cozinha de casa quando Correa ouviu e não gostou do assunto. Por isso, ele iniciou uma discussão. A criança, assustada, teria saído correndo do ambiente, segundo Hickmann.

Correa teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela, de acordo com informações que constam no boletim de ocorrência. Ele negou as acusações nas redes sociais.

Durante a discussão, Correa teria fechado a porta da cozinha, atingindo Hickmann, segundo consta no boletim. Ela usou a situação para trancar o marido fora do cômodo e chamar a Polícia Militar, mas o empresário não estava mais no local quando os agentes chegaram. Na delegacia, ao prestar depoimento e registrar o boletim por agressão, Hickmann recusou as medidas protetivas previstas na Lei Maria de Penha.