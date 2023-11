Estátua de Chico Mendes retorna à Praça dos Povos da Floresta

A estátua da personalidade de Chico Mendes, símbolo da luta pelos direitos dos seringueiros, retornou à Praça dos Povos da Floresta, no centro de Rio Branco. A escultura volta ao local de exposição após pouco mais de duas semanas de restauração pela equipe da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

“Chico Mendes representa a luta do povo acreano e fez do Acre conhecido no mundo todo. Esse trabalho demonstra o respeito à população que o governador Gladson Cameli tem com a história, a identidade e a cultura do povo acreano”, refletiu o presidente da FEM, Minoru Kinpara.

Responsáveis pela restauração, o artista plástico Darcy Seles e o artista visual Luís Carlos Gomes, atuaram com empenho para devolver a estátua de Chico Mendes à Praça dos Povos da Floresta.

“Foi feito um trabalho de limpeza, depois demos um banho com material específico para voltar a cor do bronze e refizemos a pintura da calça e da camisa. Agora queremos manter os cuidados com ele e pedimos para que a população também tenha essa atenção”, afirmou Darcy.

O artista visual Luís Carlos Gomes também se mostrou satisfeito em atuar com um dos símbolos da história acreana. “Quando você faz aquilo que gosta, faz melhor. É mais do que trabalho, é diversão. Tem esse lado bom e positivo”, expressou.

Revitalização em união

A revitalização da estátua de Chico Mendes e das praças do Seringueiro, Eurico Dutra e dos Povos da Floresta, no centro da capital, faz parte de um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria de Governo (Segov), em união com secretarias de Estado e entidades públicas do Acre.

Durante toda a segunda semana de novembro, equipes do Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre) estiveram no local para lavar as praças e contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), para fazer reparos na iluminação local.

As ações são resultado de um estudo feito pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), a fim de oferecer serviços de revitalização aos espaços públicos.

Entre os serviços prestados, estão a manutenção do Espelho D’água na Praça do Seringueiro e da Fonte Luminosa em frente ao Palácio Rio Branco, que teve as luzes acendidas após revitalização, na sexta-feira, 10.

Outras instituições contribuíram com as ações de manutenção. Entre os parceiros também estão a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Além disso, foi feita pintura no coreto e totens das praças, houve cuidado com as plantas, restauração da iluminação local e reparação de bancos e pergolados, em parceria com as unidades parceiras.

“A reforma de praças é uma iniciativa muito importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas e proporcionar espaços de lazer adequados, além de serem pontos turísticos especiais de Rio Branco”, observa Nathália Menezes Carlos, arquiteta da Seop.