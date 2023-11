Estado realiza mais 2 transplantes de córnea na Fundação Hospital Estadual do Acre

Após a retomada do transplante de córnea durante o mês de outubro, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou na manhã desta quinta-feira, 23, mais dois procedimentos, totalizando até o momento, seis transplantes.

Um doador de córnea retira até duas pessoas da fila de espera de transplante. Foi graças a essa atitude que as pacientes R.L, de Porto Acre, e a aposentada Nelza Muniz, de Sena Madureira, poderão enxergar com plenitude.

Há dois anos aguardando pela cirurgia, a paciente Nelza Muniz, diz acreditar que agora seu sofrimento chegará ao fim. “Me sinto feliz e agraciada por Deus, pela família que resolveu doar e também pela equipe da Fundação”, afirma.

“A expectativa é que possamos zerar novamente a fila de espera de transplante de córnea. Dependemos muito de ofertas e essa oferta é conforme a generosidade daquele que perdeu alguém especial e decidiu transformar a dor em milagre, para pacientes que voltarão a enxergar”, explica Doriana Moreira, enfermeira da equipe de transplantes da Fundhacre.

Para viabilizar o processo de captação e transplantes, é necessária a integração e envolvimento de uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da Organização de Procura de Órgãos (OPO), vinculada à Central Estadual de Transplantes, com a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que viabiliza a distribuição e logística para a chegada do órgão.