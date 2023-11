Epitaciolândia declara situação de emergência humanitária devido ao fluxo de migrantes

A prefeitura de Epitaciolândia decretou situação de emergência humanitária em razão do fluxo de migrantes na região de fronteira do Acre com Peru e Bolívia. O decreto foi publicado na edição desta segunda-feira (6) do Diário Oficial do Estado.

Em reportagem do portal g1, o prefeito da cidade, Sérgio Lopes, informa que Epitaciolândia mantém, junto com a prefeitura de Brasiléia, uma casa de apoio que fica instalada na segunda cidade, mas que nesta terça-feira (7) o local está operando acima da capacidade.

De acordo com o prefeito, a casa, que é cedida pela igreja católica, tem capacidade para cerca de 50 pessoas, sendo mantida pelos dois municípios com co-financiamento do estado e da União, mas que, no momento, está faltando um aporte financeiro tanto de um quanto de outro.

O Acre tem três casas de apoio a imigrantes, todas com capacidade para atender 50 pessoas, que oferecem estrutura para tomar banho, alimentação e dormida, antes de seguir viagem. Uma fica em Assis Brasil, na fronteira com o Peru, outra em Brasiléia, e outra na capital, Rio Branco.

Nesta terça, de acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a casa de passagem em Assis Brasil está com 37 migrantes, sendo considerado normal estar com número entre 40 e 50 pessoas.

De acordo com o g1, a casa de acolhimento em Brasiléia estava com 71 pessoas nesta terça-feira, sendo 70 venezuelanos e um colombiano. Ainda havia 48 pessoas na Paróquia São Sebastião, em Epitaciolândia.

Decreto

O decreto baixado pela Prefeitura de Epitaciolândia, que é válido por 90 dias, autoriza o desenvolvimento de ações pelas secretarias municipais de Saúde e Assistência Social para prestar atendimento à população de migrantes.

Por meio do decreto, a prefeitura também instalou um Gabinete de Crises para discutir as medidas que devem ser tomadas no período de situação de emergência.

O grupo envolve a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, as secretarias de Administração, de Assistência Social, de Saúde, o Setor Jurídico e o Gabinete do Prefeito, para atuar em conjunto com as autoridades civil, militar e judiciária, além do Ministério Público.