Energisa diz que queda de energia no bairro Canaã se deu por sobrecarga em transformador

Após a reclamação de moradores que alegam mais de uma semana com queda de energia, a Energisa informou nesta quarta-feira, 1, que está programada a manutenção necessária para normalizar o fornecimento de energia na região do bairro Canaã, em Rio Branco.

Segundo a assessoria da empresa, após vistoria realizada nessa terça-feira, 31, foi constatada a sobrecarga no transformador que atende a região, causado pelas altas temperaturas registradas no estado.

Além dessa problemática, neste mês de outubro, por exemplo, houve um aumento de 23,4% no consumo de energia no Acre em comparação ao mesmo período de 2022, causando sobrecarga de energia.

“Importante ressaltar que uso de equipamentos como ar-condicionado, geladeira e freezers em dias mais quentes, devido às altas temperaturas, exigem um esforço adicional para manter o mesmo desempenho observado em dias mais amenos. Para evitar a sobrecarga de energia, contamos com a colaboração dos clientes para informar à Energisa sempre que ocorrer aumento de carga em sua unidade consumidora, como a aquisição de ar-condicionado, freezer e geladeira. Assim, será possível atuar preventivamente, aumentando a disponibilidade de energia da região”, diz a nota da empresa.

A Distribuidora reforça que a população informe as interrupções no fornecimento de energia através dos canais de atendimentos digitais: Energisa ON, Agência Virtual (www.energisa.com.br) ou 0800-647-7196.