Em Sena Madureira, jovem é morto a tiros durante confronto entre facções

Na noite deste domingo (05), um homicídio aconteceu no bairro Niterói, região do segundo distrito de Sena Madureira.

De acordo com informações da polícia, o jovem Joel Saldanha Jaminawa, 28 anos, foi morto a tiros, o crime ocorreu durante um confronto entre facções criminosas por disputa de território. Joel residia no bairro da pista e teria ido ao segundo distrito com o objetivo de atacar rivais.

Moradores ao ouvir vários disparos, acionaram a polícia militar, mas ao chegar ao local, os militares já se depararam com a vítima sem vida. Como de praxe nesse tipo de ocorrência, a PM acionou a ambulância do SAMU que só pôde atestar o óbito.

A Polícia daquele município irá investigar o caso, mas ninguém foi preso até o momento e a lei do silêncio impera na comunidade. Nos últimos dias, o segundo distrito vem sendo alvo de disputa entre facções criminosas com trocas de tiros quase que diariamente.