O acidente aconteceu neste domingo, (05), no bairro Ana Vieira, em uma ladeira, localizado em Sena Madureira interior do Acre.

O registro feito por um internauta e postado nas redes sociais e se espalhou rapidamente, as informações apuradas ,que apesar do susto o condutor do carro não sofreu nenhum ferimento grave.

Não há informações de como aconteceu o acidente, o veículo foi retirado da ribanceira com o auxílio de um guincho.