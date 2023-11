Em edição extra do Diário Oficial, Estado publica convocação de aprovados no concurso da Sesacre

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde, publicou em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira, 28, convocação dos aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), conforme o Edital nº 018 SEAD/SESACRE, de 13 de janeiro de 2023, publicado em 16 de janeiro de 2023.

O chamamento desses profissionais, mostra o compromisso do governo em reforçar o quadro da Saúde do Estado, visando melhorias dos serviços prestados à população.

A nomeação em caráter efetivo dos candidatos, segue na seguinte ordem: cargos e localidades, no padrão e classe inicial das respectivas carreiras. Podendo ser conferida no Diário Oficial. Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Sesacre, que estará à disposição para esclarecimentos, por meio do telefone (68) 3215-2621 ou junto à Sead, das 8h às 12h ou das 14h às 17h através do endereço eletrônico [email protected].

Confira a versão completa do Diário Oficial.