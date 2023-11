Na cidade de Cruzeiro do Sul, alunos do EJA recebem tablets com acesso a internet

Alunos exibem tablets que receberam do governo do Acre. Foto: Onofre Brito/Secom

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Cruzeiro do Sul receberam tablets do governo estadual nesta terça-feira, 21, para auxiliar nos estudos. A entrega foi realizada por Aderlan Gomes, coordenador-geral interino da Representação da Secretaria de Estado de Educação (RSEE) em Cruzeiro do Sul.

Os tablets, que possuem chip e acesso à internet, permitem que os alunos acessem plataformas de ensino, realizem pesquisas e ampliem seus conhecimentos. Os beneficiados comemoraram a iniciativa, destacando a importância da tecnologia para a educação.

Lara Laoana Silva, estudante da Escola João Kubitscheck, foi uma das beneficiadas e destacou como o tablet vai contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. “Através dos tablets, teremos acesso à internet e a algumas plataformas de ensino, como o Toda Matéria, um site que uso tanto para assistir vídeos educativos quanto para aprender português e matemática, entre outras disciplinas escolares”, relatou.

O coordenador-geral interino da RSEE afirmou que o governo do Acre, reconhecendo a necessidade dos alunos em ter acesso à tecnologia, está disponibilizando os equipamentos gratuitamente.

“O governo do Estado do Acre está estabelecendo essa parceria com as escolas, realizando entregas e proporcionando oportunidades para os alunos terem acesso à internet, equipamentos eletrônicos para pesquisa e estudo. Também realizamos a entrega de freezers e geladeiras para as escolas indígenas”, declarou Aderlan Gomes.